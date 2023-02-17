Deprem bölgesindeki 11 bin Mehmetçiğe sıla izni! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan “erken terhis” iddialarına yanıt: Söz konusu değil

Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi o bölgelerde yaşayan 11 bin Mehmetçiğe sıla izni verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terhislerin erkene alınacağı" iddialarına da yanıt verdi. "Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

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