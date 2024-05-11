Denizkurdu 2024 tatbikatı nefes kesiyor | Başkan Erdoğan telefonla bağlandı!

Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekât eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz deniz üssünde gerçekleşiyor. Tatbikata 15 bin personel ve 100 su üstü gemisinin yanında çok sayıda deniz aracı katılıyor. A Haber de tatbikata katılırken ekibimizden Vural Efecik TCG Anadolu gemisine binerek tatbikatın detaylarını canlı yayında aktardı. Başkan Erdoğan Denizkurdu-2024 Tatbikatı’na telefonla bağlandı ve önemli mesajlar verdi.

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