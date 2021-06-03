03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz salyasına (müsilaj) karşı acil eylem planı! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Pazar günü milletimizle paylaşacağız

Deniz salyasına (müsilaj) karşı acil eylem planı! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Pazar günü milletimizle paylaşacağız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2021 14:52
Güncelleme:03.06.2021 15:01
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesiyle ilgili açıklama yaptı. Konya'da konuşan Bakan Kurum, deniz salyasıyla mücadele için "acil eylem planını hazırlıyoruz. " dedi. Peki çözüm ne ? Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deniz salyasıyla mücadele
Deniz salyasıyla mücadele
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
AK Parti MKYK'nın gündemi ne?
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı
Dikkat çeken yorum: CHP'nin ve dostlarının...
Dikkat çeken yorum: CHP'nin ve dostlarının...
Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?
Siyaset-mafya-terör ittifakı mı?
Eylül ayında yüz yüze eğitim
Eylül ayında yüz yüze eğitim
CHP – İYİ Parti ve HDP’nin gizli ittifakı
CHP – İYİ Parti ve HDP’nin gizli ittifakı
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail’in Başbakanı kimdir?
İsrail’in Başbakanı kimdir?
Özdağ partisini yaz sonunda kuruyor
Özdağ partisini yaz sonunda kuruyor
PKK sorusunu yanıtlamaktan kaçındı
PKK sorusunu yanıtlamaktan kaçındı
Daha Fazla Video Göster