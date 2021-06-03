Deniz salyasına (müsilaj) karşı acil eylem planı! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Pazar günü milletimizle paylaşacağız

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesiyle ilgili açıklama yaptı. Konya'da konuşan Bakan Kurum, deniz salyasıyla mücadele için "acil eylem planını hazırlıyoruz. " dedi. Peki çözüm ne ? Müsilaj sorunu nasıl çözülecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

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