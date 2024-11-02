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Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal parti kuracak iddiası

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal parti kuracak iddiası

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 16:44
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddia edildi.  Peki iddialar doğru mu? Aslı Baykal iddialar ile ilgili hangi kritik mesajları verdi? Baykal neden “Diyarbakır'da yaşamak isterim” dedi ? İşte cevaplar…
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