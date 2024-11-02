Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal parti kuracak iddiası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddia edildi. Peki iddialar doğru mu? Aslı Baykal iddialar ile ilgili hangi kritik mesajları verdi? Baykal neden “Diyarbakır'da yaşamak isterim” dedi ? İşte cevaplar…

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