Deniz Baykal'ı hedef alan Zülfü Livaneli'ye 'insanda biraz vicdan olur' diyerek özür çağrısı yaptı

CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli, Deniz Baykal ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Bu iddialar siyasetin gündemine bomba gibi düştü. CHP yönetimi sessizliğini korudu, Kılıçdaroğlu "gündem bu değil" demekle yetindi. Baykal'ın genel başkanlığı döneminde partide önemli görevlerde yer alan eski vekillerden Mehmet Sevigen, yaşanan olayla ilgili A Haber'e konuştu. Sevigen, Zülfü Livaneli'ye sert tepki gösterdi. Sevigen, "Bütün millet yanlış biliyor da, bir tek Zülfü Bey doğru biliyor. Allah akıl fikir versin, diyecek bir şey yok. Sevigen, “Yıllar sonra durup dururken bu konuyu neden ortaya getirdi? Böyle iftiralara atmak için insanda vicdan olmalı! Zülfü Bey’in bir özür borcu var.” diyerek Livaneli'ye özür çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'inde (CHP) eski milletvekillerinden Zülfü Livaneli'nin açıklamaları deprem etkisi yarattı. Livaneli'nin eski genel başkanlardan Deniz Baykal'ı hedef alan açıklamalarına eski vekil Mehmet Sevigen ateş püskürdü.

Baykal, dönemin partide önemli görevlerde yer alan Sevigen, yaşanan olayla ilgili A Haber'e konuştu:

BU KADAR KİN BİR İNSANIN YÜREĞİNE NASIL SIĞAR?

Yıllardır kader birliği yaptığını bir insanın aradan 7 yıl geçmesine rağmen böyle gerçek dışı iddialarla gündeme getirmesi çok çirkin. Yaşanan olayları o zaman gündeme getirmeliydi. Deniz Bey ve biz eski arkadaşları olarak çok üzüldük. Zülfü Bey, Deniz Bey ile parlamentoda birlikte görev yaptılar. Deniz Bey'in bütün düşüncesini biliyor, Kürtleri, Alevileri sevmemek ne demek? Bunu söylemek için insanın aklının bir karış yukarıda olması lazım ya da çok kinci olması lazım. Bu kadar kin nefret sanatçı bir insanın yüreğine nasıl sığar. Deniz Baykal ile görüştüm, Livaneli'nin açıklamalarına çok üzüldüğünü söyledi.

SAĞIR SULTAN BİLİYOR AMA ZÜLFÜ BEY ANLAMIYOR

Livaneli'nin '(Deniz Baykal) Tayyip Erdoğan ile iş birliği yaptı' iddiasında bulunduğu görüşme 1 Mart tezkeresiyle ilgiliydi. Bunu herkes biliyor, sağır sultan bile biliyor ama bir Zülfü Bey bilmiyor. Herkes yanlış söylüyor yanlış biliyor bir tek kendisi doğru biliyor. Tahmin ettiklerini düşünceymiş gibi aktarıyor. İspatı yok. Allah akıl-fikir versin başka diyecek bir şey yok.

ZÜLFÜ BEY'İN BİR ÖZÜR BORCU VAR

Zülfü Bey (Livaneli) bizim dönemimizde vekillik-yöneticilik yaptı. Ben şimdi çıkıp desem ki, Zülfü Bey parayı seviyor, şöhreti seviyor, milletvekili olmayı seviyor desem ayıp olmaz mı? Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz bize bir özür borcu var. Yıllardır (Deniz Baykal) genel başkanken el-pençe durmuşsun karşısında, devlette önemli görevler yapmış, Kürt raporu yazmış hakkında davalar açılmış. Alevilerle ilgili 75 yılında parlamentoda kimsenin yapmadığı bir konuşma yapmış. Böyle bir insana iftara edebilmek için vicdan sahibi olmalı.

ZÜLFÜ LİVANELİ NE DEMİŞTİ?

Müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli, "Baykal solcu muydu! Hiçbir alakası yok. Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekâlâ DYP'de, ANAP'ta, DP'de görev yapabilirdi ve çok daha başarılı olurdu. Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" ifadelerini kullanmıştı.