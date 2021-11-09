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Demirtaş'a hassasiyet gösterdi şehit ağabeyini provokatör ilan etti!

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Giriş: 09.11.2021 13:50
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki çekti. Skandal ifadelerin ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.
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