22 Kasım 2023, Çarşamba
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Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük uluslararası operasyonun detayları ortaya çıktı. Gazzeli hacker, İsrail’in güvenlik şemsiyesi Demir Kubbe’yi hack’ledi. Mossad, Omar A.’yı kaçırmak için harekete geçti. Tel Aviv, İstanbul ve Kuala Lumpur hattındaki kaçırma operasyonunu MİT bozdu. Nefes kesen operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.