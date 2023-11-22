22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu

Demir Kubbe’yi çökertti, Mossad’ı peşine taktı! MİT'ten film gibi Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 13:01
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük uluslararası operasyonun detayları ortaya çıktı. Gazzeli hacker, İsrail’in güvenlik şemsiyesi Demir Kubbe’yi hack’ledi. Mossad, Omar A.’yı kaçırmak için harekete geçti. Tel Aviv, İstanbul ve Kuala Lumpur hattındaki kaçırma operasyonunu MİT bozdu. Nefes kesen operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YÖK’ten burs müjdesi
YÖK'ten burs müjdesi
Gazze için yoğun diplomasi trafiği!
Gazze için yoğun diplomasi trafiği!
Has altın alırken dikkat
Has altın alırken dikkat
Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi?
Kılıçdaroğlu siyasetten çekilmedi mi?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
Başkan Erdoğan Mısır’a gidecek
Başkan Erdoğan Mısır'a gidecek
Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu!
Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu!
İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
İYİ Parti’de kayıp para ve taciz tartışmaları!
İYİ Parti'de kayıp para ve taciz tartışmaları!
Esir anlaşması savaşı bitirir mi?
Esir anlaşması savaşı bitirir mi?
Rehine takası için ateşkes!
Rehine takası için ateşkes!
Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi!
Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi!
Daha Fazla Video Göster