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DEM'in terör propagandasına geçit yok! 2 zanlı gözaltında

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Giriş: 20.02.2024 10:53
İstanbul Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 şüphelinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi.
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