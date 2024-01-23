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DEM’in kararı ne olacak? Başak Demirtaş İstanbul’dan aday olacak mı? CHP ne hamle yapacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 10:58
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Partim uygun görürse düşünebiliriz" diyerek İstanbul adaylığına “hazırım” mesajı vermişti. Bu açıklamaya parti yönetiminden ilk yorum geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, adaylık başvurusunun sevindirici olduğunu belirtirken, değerlendirmenin komisyonlar ve MYK tarafından yapılacağını söyledi. Demirtaş'ın adaylık ihtimali hangi partide nasıl karşılık buldu? Dün buluşan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınında gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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