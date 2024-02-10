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DEM'in kararı kimi nasıl etkiledi? DEM Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarması CHP'ye nasıl yansıdı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 13:08
Güncelleme:10.02.2024 13:29
DEM Parti'nin aday çıkarması seçim yarışını nasıl etkiler? CHP'nin tavrı ne olacak? Muhalefet cephesinde yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmacısı Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
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