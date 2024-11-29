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DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum! İşte yerine getirilen isim

DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum! İşte yerine getirilen isim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.11.2024 21:16
Esenyurt, Tunceli ve Ovacık belediyelerinin ardından DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne de kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurarak Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. İşte detaylar...
DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum! İşte yerine getirilen isim
DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum!
DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum!
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