DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum! İşte yerine getirilen isim

Esenyurt, Tunceli ve Ovacık belediyelerinin ardından DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne de kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurarak Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. İşte detaylar...