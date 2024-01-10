DEM Parti’den Özgür Özel’e iade-i ziyaret

CHP'de kritik parti meclisi bugün toplanıyor. Aralarında Mersin, Adana ve Aydın'ın da olduğu 300'ün üzerinde belediye başkan adayı açıklanacak mı? Peki kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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