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DEM Parti’den İmralı açıklaması: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

DEM Parti'den İmralı açıklaması: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 13:41
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşının tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, “Son birkaç haftadır kulislerde Öcalan’ın 15 Şubat’ta bir silah bırakma çağrısı yapacağı iddiaları konuşuluyordu. Bu iddiayı Tuncer Bakırhan’a sorduk. Öcalan tarihi bir çağrı yapacak dedi. 15 Şubat mı bilmiyorum ama içinde benzer şey olacak yanıtını verdi. Tarihi çağrının içinde silah bırakma mesajı olacak mı diye sorduğumuzda şöyle yanıt verdi tarihi bir çağrı birçok şey içerisinde kesin içeriğini bilmiyorum, heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum dedi. Muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek ifadesini kullandı. Yani silah bırakma çağrısının gelebileceğini ifade edebiliriz.” şeklinde konuştu.
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DEM Parti’den İmralı açıklaması: İmralı tarihi bir çağrı yapacak
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