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DEM Parti heyeti 3. kez İmralı’ya gidecek! Açıklama saat ve tarihi belli oldu

DEM Parti heyeti 3. kez İmralı'ya gidecek! Açıklama saat ve tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 20:18
DEM Parti'ye 3. kez İmralı bileti çıktı. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Öcalan'la görüşme talebini bir kez daha onayladı. Heyetin yarın İmralı'ya gideceği öğrenildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Öcalan'la görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını ifade etti. Kandil'deki terör baronlarının "Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız" bahanesi sonrası DEM Parti "video mesaj" pazarlığına girişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Videolu açıklama mevzuata uygun değil'' dedi. Öte yandan İmralı ziyareti sonrası açıklamanın yarın saat 17'de yapılacağı bildirildi.
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DEM Parti heyeti 3. kez İmralı’ya gidecek! Açıklama saat ve tarihi belli oldu
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