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Değişim tartışması krize mi dönüşüyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 17.06.2023 12:54
Güncelleme:17.06.2023 12:56
Seçimlerin kaybedeni olan Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcı olarak ilan ettiği ve “baba-oğuluz” dediği Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı değişim rüzgarına karşı koltuğu bırakmamak için çeşitli hamleler yapıyor. Ekrem İmamoğlu cephesinde ise Ankara’da son yapılan toplantıdan sonra salı günü “çekiliyorum” açıklaması bekleniyor. Değişimi kendisi hariç partinin tüm karar noktalarında yapan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na karşı hangi adımları atacak? Kılıçdaroğlu koltukta kalacak mı? Ekrem İmamoğlu’nun planı ne? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş ve akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
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