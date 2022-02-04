04 Şubat 2022, Cuma
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DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı? Suriye'de yeni ''kaos planı'' mı?
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamayla DEAŞ elebaşı Kureyşi’nin İdlib'deki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Peki operasyon nasıl yapıldı? Pentagon'un "Kureyşi operasyonu" Suriye'de neyin habercisi? ABD'nin tekrar sahaya inmesinin anlamı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.