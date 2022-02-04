04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı? Suriye'de yeni ''kaos planı'' mı?

DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı? Suriye'de yeni ''kaos planı'' mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 10:46
Güncelleme:04.02.2022 10:56
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamayla DEAŞ elebaşı Kureyşi’nin İdlib'deki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Peki operasyon nasıl yapıldı? Pentagon'un "Kureyşi operasyonu" Suriye'de neyin habercisi? ABD'nin tekrar sahaya inmesinin anlamı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin nüfusu belli oldu!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık!
Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık!
DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı?
DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı?
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev!
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev!
4 PKK’lı terörist yok edildi!
4 PKK'lı terörist yok edildi!
Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
CHP’li belediyeden skandal LGBT imzası!
CHP'li belediyeden skandal LGBT imzası!
CHP’li Erdoğdu’dan infiale yol açan sözler!
CHP'li Erdoğdu'dan infiale yol açan sözler!
Rakamlarla Yunan zulmü!
Rakamlarla Yunan zulmü!
HDP’li vekilin PKK’lı terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis
HDP'li vekilin PKK'lı terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis
Emekliliğe 7 ay kala işte atıldı
Emekliliğe 7 ay kala işte atıldı
Adım adım vahşet!
Adım adım vahşet!
Daha Fazla Video Göster