Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar'ın babasının FETÖ da diploma videosu çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak parlatılmaya çalışılan İsmail Günaçar, parti tanıtım programında FETÖ'cülerin dilinden düşürmediği "diploma" geyiğini yapmasıyla tepki çekti. Günaçar, tepkiler sonrası yine bir başka FETÖ taktiği olan inkar politikasına sarıldı. Günaçar, sosyal medya hesabından skandalı inkar ederek "Yanlış anlaşıldım" dedi. Ancak Günaçar'ın FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen babası Recep Turgay Günaçar'ın da aynı sözleri sarf ettiği video ortaya çıktı.