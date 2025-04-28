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Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı

Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 28.04.2025 11:29
Güncelleme:28.04.2025 11:30
İstanbul, 23 Nisan’da büyüklükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, birçok kişi geceyi açık alanlarda geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, yaşananların ardından okulları iki gün tatil etti. Tatilin ardından bugün ders zili yeniden çalarken İstanbul Valisi Davut Gül “Okullarımız depremlerde hasar görmedi, evlerimize göre daha güvenli." ifadelerini kullandı.
Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı
Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı
Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı
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