Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı

İstanbul, 23 Nisan’da büyüklükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar büyük korku yaşarken, birçok kişi geceyi açık alanlarda geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, yaşananların ardından okulları iki gün tatil etti. Tatilin ardından bugün ders zili yeniden çalarken İstanbul Valisi Davut Gül “Okullarımız depremlerde hasar görmedi, evlerimize göre daha güvenli." ifadelerini kullandı.