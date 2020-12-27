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Darbeci Hafter'den Türkiye'ye hadsiz tehdit! Abdullah Ağar A Haber'de uyardı: Böyle bir hata yaparlarsa...

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 15:15
Güncelleme:27.12.2020 15:27
Libya'da darbeci Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulundu. Hafter, güçlerine Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da küstah tehdite yanıt geldi. Bakan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir. Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı. Peki bölgede neler oluyor? Hafter Türk askerine saldırırsa neler olur? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Libya'da darbeci Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulundu. Hafter, güçlerine Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da küstah tehdite yanıt geldi. Bakan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir. Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı. Peki bölgede neler oluyor? Hafter Türk askerine saldırırsa neler olur? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Darbeci Hafterden Türkiyeye hadsiz tehdit! Abdullah Ağar A Haberde uyardı: Böyle bir hata yaparlarsa... DARBECİ HAFTER'DEN TÜRKİYE'YE HADSİZ TEHDİT! ABDULLAH AĞAR A HABER'DE UYARDI: BÖYLE BİR HATA YAPARLARSA...

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net mesaj: Meşru hedef olarak görülecekler SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR NET MESAJ: MEŞRU HEDEF OLARAK GÖRÜLECEKLER

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