Darbeci Hafter'den Türkiye'ye hadsiz tehdit! Abdullah Ağar A Haber'de uyardı: Böyle bir hata yaparlarsa...

Libya'da darbeci Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulundu. Hafter, güçlerine Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da küstah tehdite yanıt geldi. Bakan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir. Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı. Peki bölgede neler oluyor? Hafter Türk askerine saldırırsa neler olur? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Libya'da darbeci Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulundu. Hafter, güçlerine Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da küstah tehdite yanıt geldi. Bakan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir. Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı. Peki bölgede neler oluyor? Hafter Türk askerine saldırırsa neler olur? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.