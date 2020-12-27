Hafter'in Libya'da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya'nın birliği, bütünlüğü ve Libya'nın Libyalılara ait olduğu esastır."

Tarafların bu yöndeki gayretlerinin önemine işaret eden Akar, "Bunlar anlaşılmazsa tarihi şan ve şerefle dolu kahraman, fedakar, TSK'nin gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz." dedi.

Türkiye'nin, haklı davasında Libyalı kardeşleri ile birlikte olduğunu yineleyen Akar, "Bunu herkes bilsin, elimizden gelen her türlü gayreti göstermek suretiyle Milli Mutabakat Hükümeti'nin Libya'nın birliğini, bütünlüğünü sağlaması için onlara elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz, buradan dönmek yok." diye konuştu.

"SON DERECE İYİ NİYETLİYİZ"

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlara iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, "Bu konuda son derece iyi niyetliyiz." dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye bunların üçüne de 'evet, görüşelim' diyor. Bizim barış, çözüm için samimi olarak uzattığımız el hep havada kalıyor. Bunu maalesef üçüncü taraflar görmemekte ısrar ediyor, taraf tutuyorlar. Bizim üçüncü taraflardan tek beklentimiz objektif, aklıselim, makul ve mantıklı olmaları. Fakat maalesef bunu her zaman bulamıyoruz. Her fırsatta durumu istismar eden Yunan komşularımız son derece provokatif, tahrikkar, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı yol ve yöntemlere gidiyorlar. Kendi yaptıklarını kapatıp, bizim diyaloğa, barışçıl yöntemlere açık, uluslararası hukuka saygılı, daha önce anlaşmalar çerçevesindeki taleplerimizi bir şekilde bulandırıyorlar. Bunu da alışkanlık haline getirdiler. Yunanistan'ın provokasyonları karşısında Türkiye'nin gösterdiği çaba ve performans gerçekten takdire şayan. TSK personeli ve komutan arkadaşlarım basiretle, vakarla, sabırla iyi komşuluğun devam ettirilebilmesine yönelik bugüne kadar her türlü gayreti gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar."

Yunanistan'ın bu yanlışlarının, akıl, mantık dışı uygulamalarının aklıselim Yunan halkı tarafından da görülmeye başlandığını dile getiren Akar, "Yunanistan'ın görüşmelerden kaçmasını da bir türlü anlayamıyorlar fakat tepedekiler gerçekleri bildikleri, görüşecek yüzü olmadığı için bir türlü görüşemiyorlar." dedi.

Akar, Yunanistan'ın kötü ekonomisine yönelik basında çıkan haberleri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek pahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar, gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak. Zaten sıkıntılı olan ekonomiye daha da yük getirmek suretiyle insanların refahını, hayatını berbat etmek için maalesef yanlış politika peşinde koşuyor Yunan komşumuz. Tamamen hem askeri hem ekonomik gerçeklere aykırı bu silahlanmayı sürdürmeye çalışıyorlar."

"KIBRIS BİZİM İÇİN MİLLİ BİR MESELE"

Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu vurgulayan Akar, "Yaklaşımımız gayet açık. 1974'te Kıbrıs'taki tutumuz ne ise bugün de aynı tutumdayız." dedi.

Ada'da gerçek bir çözümün önemine işaret eden Akar, "Bir an önce Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım. Ada'da Türkleri yok sayıyorlar. Bunun kabulü mümkün değil. Bu şartlarda ilerlemek mümkün değil. Rumların bunu anlaması, üçüncü tarafların bunu görmesi lazım." diye konuştu.

Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı herhangi bir projenin yaşama şansı bulunmadığının altını çizen Akar, "Biz garantör olarak her türlü sorumluluğumuzu, hakkımızı kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlı, azimli ve buna muktediriz." dedi. Şehit ve gazileri şükranla yad eden Akar, Mehmetçiğin yeni yılını da kutladı.

Konuşmanın ardından sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan tarafından konser verildi. Mehmetçik, türkülere eşlik etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiklerimizle yenilen akşam yemeğinde bir konuşma yaparak, Türk askerini hedef gösteren Darbeci Hafter'e "Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın" dedi.https://t.co/kA1CXXfSCg pic.twitter.com/2EvDS6kJu7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020