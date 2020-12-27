Darbeci Hafter'den Türkiye'ye hadsiz tehdit! Abdullah Ağar A Haber'de uyardı: Böyle bir hata yaparlarsa...

BÖYLE BİR HATA YAPARLARSA...

Türkiye bu saatten sonra Libya'da bir geri adım atmayı kesinlikle kabul etmez. Bırakın kaybetmeyi falan Türkiye açısından burası bir topyekün mücadele alanıdır bir seferberlik alanıdır gerekirse. Türk askeri Türk milleti onura karşılık gelen bir geri adım atmayı veya bir kabule yanaşmaz burada. Sayın Akar'ın vermiş olduğu kararlılık mesajı son derece net. Eğer Hafter hata yaparsa daha doğrusu Hafter'i pohpohlayan taraf bir hata yaparsa burada konvansiyonel harbin daniskasını görürüz. Böyle bir risk fotoğrafı var. Buna dair bir hazırlıkları ihtirasları var.

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