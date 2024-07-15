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Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman! 15 Temmuz’un sembol ismi: Ömer Halisdemir

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 12:51
15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halisdemir, 8. yılında kabri başında anıldı.
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