Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden Sinan Memi İstanbul’a getirild!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şişli'de Ferhat Yeşilkaya'yı öldüren ve Daltonlar organize suç örgütünün yöneticilerinden olan hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Sinan Memi'nin Polonya'da olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından Memi, Polonya'da yakalandı. Memi, İnterpol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kom Başkanlığı Koordinesinde Ankara'ya getirildi. Burada teslim alınan Memi, adli işlemleri için İstanbul'a getirildi.

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