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Dağlık Karabağ operasyonu'nda 8. Gün! Azerbaycan ordusu adım adım zafere gidiyor

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Giriş: 04.10.2020 09:46
Güncelleme:04.10.2020 09:53
Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarının ardından bölgeye giden A Haber ekibi Azerbaycan’ın adım adım gelen zaferine tanıklık ediyor. Bölgede son gelişmeler neler? Cephe hattında neler oluyor? A haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları cephe hattından aktardı.

Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarının ardından bölgeye giden A Haber ekibi Azerbaycan'ın adım adım gelen zaferine tanıklık ediyor. Bölgede son gelişmeler neler? Cephe hattında neler oluyor? A haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları cephe hattından aktardı.

ERMENİ ORDUSU BOZGUNA UĞRADI

Ulak, harita üzerinde cephe hattındaki son durumu anlatarak, "Madagiz'in alınmasıyla birlikte aşağı doğru bir koridor açıldı. Artık ilerlemek oldukça kolay olacak. Kuzey cephesinin tamamen çöktüğünü ve Ermeni ordusunun bu bölgede bozguna uğradığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

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