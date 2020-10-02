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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı (İHA) düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı (İHA) düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

Son dakika haberi... Günlerdir düzenlediği saldırılarla Azerbaycanlı sivilleri katleden daha fazla zayiat verdirmek için keşif amacıyla () gönderdi. Ancak Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla Ermenistan'a ait İHA düşürüldü. A Haber ekibi o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

Günlerdir düzenlediği saldırılarla Azerbaycanlı sivilleri katleden Ermenistan daha fazla zayiat verdirmek için keşif amacıyla Azerbaycan hava sahasına insansız hava aracı (İHA) gönderdi.

Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

Ancak Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla Ermenistan'a ait İHA düşürüldü.

Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

A Haber ekibi o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

İşte o anlar...

Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

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Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

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Son dakika: Ermenistan’a ait insansız hava aracı İHA düşürüldü! A Haber ekibi o anları saniye saniye görüntüledi

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