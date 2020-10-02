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Haberler Galeri Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi

Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.

Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 11:43
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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi

Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi

İşte kaçan Ermenistan askerlerinden geriye kalanlar...

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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi
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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi
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Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi