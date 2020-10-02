ANA SAYFA
Son dakika: Ermeni askerleri zırhlılarını bırakıp kaçtı! A Haber görüntüledi
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu adım adım işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor. Ermenistan askerleri ise çekildikleri bölgede zırhlıları bırakarak kaçıyorlar. A Haber ekibi Ermenistan'ın bırakıp kaçtığı o zırhlıları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak bölgeden son dakika gelişmelerini aktardı.
Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 11:43
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10