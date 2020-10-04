Ermeni işgaline büyük taarruz! Kökleri kazınıyor

Azerbaycan Ordusu'nun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon 7'nci gününde hız kazandı. Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'ın çetin yamaçlarına dayanırken 4 koldan taarruza geçerek Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. İşte son gelişmeler:Cephe hattında karadan ateş desteği sağlayan Azerbaycan topçuları aralıksız olarak Ermenistan hedeflerini vuruyor. Belirlenen koordinatlar teker teker imha ediliyor. Ağdere ilindeki Ermeni mevzileri de Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.: Azerbaycan Ordusu, kamuflajlarla gizlediği tankları da cephe hattına sürdü. Şiddetlenen çatışmalar Cebrayıl-Fuzuli ve Ağdere-Terter yönünde yoğunlaştı. Azerbaycan askerleri, Cebrayıl-Fuzuli yönünde Ermeni direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

MADAGİZ'İN ADI SUGOVUŞAN OLDU: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in işgalden kurtarıldığını ve Azerbaycan bayrağının dikildiğini açıkladı. Aliyev, Madagiz'in adını da Sugovuşan olarak değiştirdi. Aliyev, Talış, Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, Kuycak ve Aşağı Abdurrahmanlı köylerinin de işgalden kurtarıldığını bildirdi.



BAYRAĞIMIZI KARABAĞ'DA DALGALANDIRACAĞIZ: Cephede gazetecilere konuşan Azeri askerleri "Azerbaycan bayrağını Karabağ'ımızda dalgalandıracağız" dedi.

ERMENİ YALANI ÇÜRÜDÜ: Ermenistan'ın, Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a Suriyeli militanları naklettiği iddialarına cevap veren Gürcistan istihbaratı, Ermenistan'ın iddialarını çürüttü. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Grigol Liluashvili, "Bu bir yalan. Bu iddialar Gürcistan topraklarında ve bölgede gerilimi tırmandırıyor" şeklinde konuştu.



ZIRHLI ARAÇLAR İMHA EDİLDİ: Azerbaycan ordusu, önceki gece SİHA'larında kullanıldığı nokta atışlarıyla Ermenistan'a ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.



PAŞİNYAN'DAN ZAYİAT İTİRAFI: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırıyor. Çok fazla asker ve sivil kaybımız var" dedi.



TÜRK GAZETECİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ: Terter'de görüntü almaya çalışan Türk gazetecilerin bulunduğu yere top mermileri düştü. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

KAYNAK-SABAH