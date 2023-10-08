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Cumhuriyetin ilk kilisesi açılıyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 14:20
2019 yılında temeli atılan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımı ile bugün açılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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