29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para

Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2023 12:52
Darphane’de Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para basıldı. Hatıra 5 TL üzerine 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri ile "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı" ve "Türkiye Yüzyılı" logoları kullanıldı. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi
Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi
Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para
Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
İşte Cumhuriyet’in ilan edildiği yer!
İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği yer!
Katil İsrail’den peş peşe bombardıman
Katil İsrail’den peş peşe bombardıman
A Haber TCG Anadolu’da
A Haber TCG Anadolu’da
İsrail’den canlı yayında müdahale!
İsrail'den canlı yayında müdahale!
81 ilde büyük coşku
81 ilde büyük coşku
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında
Balıkçı teknelerinden 100. Yıl koreografisi!
Balıkçı teknelerinden 100. Yıl koreografisi!
İşte Kurtuluş Savaşı’nın harekat merkezi
İşte Kurtuluş Savaşı'nın harekat merkezi
Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü mesajı!
"Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı!
Daha Fazla Video Göster