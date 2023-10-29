Darphane’de Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para basıldı. Hatıra 5 TL üzerine 12 Cumhurbaşkanının rölyefleri ile "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı" ve "Türkiye Yüzyılı" logoları kullanıldı. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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