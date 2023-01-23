Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor! 500 milyarlık vergi barışı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. Detayları bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Peki yeni düzenleme hangi borçları kapsayacak? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girer? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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