10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi vatandaşın hizmetinde
Yurdun dört bir yanında açılan millet bahçeleri Türkiye’nin nefes almasını sağlıyor. Türkiye’deki en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabı da bugün ziyaretçilere açıldı. Millet bahçesinin ilk etabında oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç da yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak.