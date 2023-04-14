Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Darbe çağrılarının yapıldığı mitingler

2007'de görev süresi dolan Ahmet Necdet Sezer yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için hazırlıklar başladı. O dönem cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu. Milli iradeyi ülke yönetiminde görmek istemeyenler, cumhuriyet mitinglerini organize etti. Mitinglerde dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ya da Milli Görüş kökenli başka bir ismin olası cumhurbaşkanı adaylığının önüne geçilmek istendi. Şimdi günümüzde 7'li koalisyon aynı mitingleri düzenlemeyi mi hedefliyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

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