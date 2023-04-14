14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Darbe çağrılarının yapıldığı mitingler

Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Darbe çağrılarının yapıldığı mitingler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 11:38
2007'de görev süresi dolan Ahmet Necdet Sezer yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için hazırlıklar başladı. O dönem cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu. Milli iradeyi ülke yönetiminde görmek istemeyenler, cumhuriyet mitinglerini organize etti. Mitinglerde dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ya da Milli Görüş kökenli başka bir ismin olası cumhurbaşkanı adaylığının önüne geçilmek istendi. Şimdi günümüzde 7'li koalisyon aynı mitingleri düzenlemeyi mi hedefliyor? Detaylar özel dosya haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı?
Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı?
Beylikdüzü sahilinde sıvılaşma tehlikesi!
Beylikdüzü sahilinde sıvılaşma tehlikesi!
Başkan Erdoğan Diyarbakır’a gidecek
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidecek
6 katlı binanın kolonları çatladı!
6 katlı binanın kolonları çatladı!
Gençler vaatlere ne diyor?
Gençler vaatlere ne diyor?
Aile Destek Sistemi
Aile Destek Sistemi
CHP’nin gizlenen “Kürt Raporu”nda ne var?
CHP’nin gizlenen “Kürt Raporu”nda ne var?
ABD’den PKK/YPG çıkışı!
ABD’den PKK/YPG çıkışı!
Devlet sözünü tuttu!
Devlet sözünü tuttu!
İMECE’nin fırlatışı 3. kez ertelendi
İMECE’nin fırlatışı 3. kez ertelendi
İMECE’nin uzay yolculuğu!
İMECE’nin uzay yolculuğu!
6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı
6 katlı binada çökme riski! Kolonları çatladı
Daha Fazla Video Göster