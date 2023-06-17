17 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cumhurbaşkanlığından CHP'li Tanju Özcan'a heykel yanıtı: Devlet adamları heykellerle değil hizmetlerle anılır
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda heykelini dikeceğini duyuran CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi. Verilen yanıtta heykel masrafı tutarının Bolulu ihtiyaç sahiplerine bağışlanması istendi.