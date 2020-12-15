Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki gündemde hangi konular var? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk kez bugün toplantı yapıyor.

YİK içinde yer alacak isimler arasında Bülent Arınç'ın yerine geçecek isim toplantı sonrasında netleşecek.

BÜLENT ARINÇ'IN YERİNE KİM GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yerine AK Parti Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın gelmesi bekleniyor.



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