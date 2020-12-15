15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2020 19:56
Güncelleme:15.12.2020 19:57
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki gündemde hangi konular var? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk kez bugün toplantı yapıyor.

YİK içinde yer alacak isimler arasında Bülent Arınç'ın yerine geçecek isim toplantı sonrasında netleşecek.

BÜLENT ARINÇ'IN YERİNE KİM GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yerine AK Parti Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın gelmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
Bilim Kurulu üyesi A Haber'de açıkladı: Aşılar geldi mi?
Bilim Kurulu üyesi A Haber'de açıkladı: Aşılar geldi mi?
Meclis'te ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz
Meclis'te ABD'ye sert tepki: Reddediyoruz
Anayasa Mahkemesi'nden flaş Osman Kavala kararı
Anayasa Mahkemesi'nden flaş Osman Kavala kararı
Bakan Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Bakan Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım
Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım
CHP’li belediyenin yaptığına bakın! Haykırışları ortalığı yıktı
CHP’li belediyenin yaptığına bakın! Haykırışları ortalığı yıktı
CHP'de taciz suskunluğu
CHP'de taciz suskunluğu
İBB’nin zorbalığına tepki!
İBB’nin zorbalığına tepki!
AK Parti'den ABD’ye yaptırım tepkisi!
AK Parti'den ABD’ye yaptırım tepkisi!
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Daha Fazla Video Göster