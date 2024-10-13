13 Ekim 2024, Pazar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda pek çok konu masada olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum yapacak. Meclis gündemine gelecek yargı paketi konusunda da son durum ele alınacak. İsrail'in saldırıları bölgedeki son gelişmeler de Kabine'nin konusu olacak.