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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 08:57
Kabine gündeminin ana konusu TUSAŞ'a yapılan hain saldırı olacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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