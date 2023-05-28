28 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanlığı 2. tur için oy verme işlemi başladı! Liderler oylarını nerede kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur için oy verme işlemi başladı! Liderler oylarını nerede kullanacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2023 10:17
Yurt genelinde milyonlarca seçmen yarın Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için oylarını vermek üzere sandık başına gidecek. Liderler gün içerisinde kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullanacaklar. Adaylardan Başkan Erdoğan İstanbul, 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da oyunu kullanacak..
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Depremzedeler sandık başında
Depremzedeler sandık başında
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
2’nci turu için oy kullanma işlemi başladı
2'nci turu için oy kullanma işlemi başladı
Başkan Erdoğan’dan yürek ısıtan konuşma
Başkan Erdoğan'dan yürek ısıtan konuşma
Eyüp Sultan’da Erdoğan’a yoğun ilgi
Eyüp Sultan'da Erdoğan'a yoğun ilgi
Erdoğan Eyüp Sultan Camii’nde
Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde
Aydınlık bir geleceğe...
"Aydınlık bir geleceğe..."
Erdoğan’dan Birlikte Türkiye’yiz paylaşımı
Erdoğan'dan "Birlikte Türkiye'yiz" paylaşımı
Depremzedelere verilecek konutlar A Haber’de!
Depremzedelere verilecek konutlar A Haber'de!
Bakan Soylu’dan Kaftancıoğlu’na yanıt
Bakan Soylu'dan Kaftancıoğlu'na yanıt
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Daha Fazla Video Göster