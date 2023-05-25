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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: Mutlaka sandığa gitmeliyiz

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 14:56
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Oktay, rehavet uyarısı yaparak "Mutlaka sandığa gitmeliyiz" dedi.
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