Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremzedelere 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilgilendirme açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama-kurtarma çalışmalarının 200'ün altında sayıda enkazda devam ettiğini bildirdi. Refakatsiz çocuklara ilişkin de konuşan Oktay, "Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edeni 953'dür. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız." dedi. Oktay, depremzedelere devletin 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yaptığını da duyurdu.