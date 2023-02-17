17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremzedelere 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremzedelere 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2023 20:21
Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilgilendirme açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, arama-kurtarma çalışmalarının 200'ün altında sayıda enkazda devam ettiğini bildirdi. Refakatsiz çocuklara ilişkin de konuşan Oktay, "Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edeni 953'dür. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız." dedi. Oktay, depremzedelere devletin 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme yaptığını da duyurdu.
Arama çalışmaları kaç enkazda sürüyor?
Arama çalışmaları kaç enkazda sürüyor?
Hatay’da 278 saat sonra gelen mucize
Hatay'da 278 saat sonra gelen mucize
Erdoğan, Aleyna ile görüştü
Erdoğan, Aleyna ile görüştü
Miraç gecesinin anlam ve önemini A Haber’de anlattı
Miraç gecesinin anlam ve önemini A Haber'de anlattı
Malatya’da 7.6’lık ikinci deprem anı
Malatya’da 7.6’lık ikinci deprem anı
En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz
"En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz"
AFAD kampına güneş panelleri kuruldu
AFAD kampına güneş panelleri kuruldu
“Erken terhis” iddialarına yanıt
“Erken terhis” iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Deprem tarımı da vurdu
Deprem tarımı da vurdu
Hatay’da Karasu Çayı taştı
Hatay’da Karasu Çayı taştı
Provokatif paylaşıma 21 tutuklama
Provokatif paylaşıma 21 tutuklama
Daha Fazla Video Göster