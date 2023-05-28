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Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turu için oy kullanma işlemi başladı

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Giriş: 28.05.2023 09:40
Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlarken, seçmenler, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.
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