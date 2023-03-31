31 Mart 2023, Cuma
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: YSK’nın karaları aleyhine AYM’ye başvurulamaz
2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde halkın onayına sunulacak isimler belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu kararı açıkladı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar onaylandı. Ancak, YSK kararının Anayasa Mahkemesi'ne taşınması konusu muhalefet tarafından güdeme geldi. Bu konuya dair A Haber’e konuşan ve tartışmaya son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “YSK’nın karaları aleyhine AYM’ye başvurulamaz” dedi.