31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: YSK’nın karaları aleyhine AYM’ye başvurulamaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: YSK’nın karaları aleyhine AYM’ye başvurulamaz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2023 23:05
2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde halkın onayına sunulacak isimler belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu kararı açıkladı ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar onaylandı. Ancak, YSK kararının Anayasa Mahkemesi'ne taşınması konusu muhalefet tarafından güdeme geldi. Bu konuya dair A Haber’e konuşan ve tartışmaya son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “YSK’nın karaları aleyhine AYM’ye başvurulamaz” dedi.
YSK kararı aleyhine AYM’ye...
"YSK kararı aleyhine AYM'ye..."
Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu?
Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu?
İkinci Saraçhane vakası
İkinci Saraçhane vakası
Ülkeyi kumar masasına terk edemeyiz
"Ülkeyi kumar masasına terk edemeyiz"
FETÖ’cüler Emine Erdoğan’ı hedef aldı
FETÖ’cüler Emine Erdoğan’ı hedef aldı
Bahçeli ve Erbakan’dan açıklamalar
Bahçeli ve Erbakan'dan açıklamalar
Koalisyonla ülke bir yere gidemez
"Koalisyonla ülke bir yere gidemez"
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor
Türkiye seçime 4 adayla gidiyor
PKK’dan koalisyona yeni mesaj
PKK'dan koalisyona yeni mesaj
7’liye destek sonrası PKK’yı aklama paylaşımı
7'liye destek sonrası PKK'yı aklama paylaşımı
Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor!
Elbistan’da yaralar hızla sarılıyor!
Kılıçdaroğlu’nun attığı temel 1 yıldır aynı
Kılıçdaroğlu'nun attığı temel 1 yıldır aynı
Daha Fazla Video Göster