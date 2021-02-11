Cumhur İttifakı'ndan "dostlar" yorumu: PKK'nın uzantısından dost olmaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "birlikte iktidara geleceğiz" dediği dostları arasında HDP'nin de olduğunu itiraf etmişti. Cumhur İttifakından, Özkoç'un açıklamalarına tepki geldi. Milletvekilleri CHP yönetimine ''PKK'nın siyasi uzantısından hiç kimseye dost olmaz" uyarısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Kemal Kılıçdaroğlu'nun "birlikte iktidara geleceğiz" dediği dostlarını açıklaması siyasette ''dostlar tartışması''nı başlattı. Özkoç'un itiraf gibi sözleri Cumhur İttifakı tarafından malumun ilamı olarak yorumlandı.

GERÇEĞİ İFADE ETMİŞ

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "gerçeği ifade etmiş bugüne kadar inkar ediyorlardı" ifadelerini kullanarak, "bunu açık açık söylemeleri doğru olmuş vatandaşımız da bunu görsün değerlendirmesini ona göre yapsın diye düşünüyorum. Kim kimin dostu kim kimin düşmanı kartlar açık oynansın herkes görsün diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

HDP'DEN HAYIR GELMEZ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici CHP'ye ''HDP'den hayır gelmez'' uyarısında bulurken AK Parti ve MHP'den de art arda tepkiler geldi. Destici, "HDP'den PKK'nın siyasi uzantısından hiç kimseye dost olmaz. Onların dostluğundan da hiç kimseye hele ki millete vatanda devlete de bir hayır gelmez. Dostlarını vatansever milletperver devleti için çalışan gruplardan kişilerden siyasi partilerden seçerlerse hem kendilerine hem Türkiye'ye büyük iyilik yapmış olurlar." dedi.