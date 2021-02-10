CHP'li Engin Özkoç'tan 'HDP dostumuz' itirafı: Birlikte yürüyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemel Kılıçdaroğlu'nun "Birlikte iktidara geleceğiz" dediği dostlarının kim olduğunu açıkladı. Özkoç, 'dostlarımız' dediği partiler arasında HDP'nin de olduğunu itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her grup toplantısında söylediği, "Dostlarımızla beraber iktidar deyince bazı çevreler çıldırıyor. Dostlarımızla iktidar olacağız" sözlerinin arkasındaki 'dostlar'ın kimler olduğu belli oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı bir televizyon programında partisinin dostlarının kim olduğunu açıkladı.

Sunucunun "Dostlarınızı bir açar mısınız?" sorusu üzerine Özkoç, "Dostlarımızı bir açayım.. Birlikte yürüdüğümüz siyasi partiler. Bunlar SP, İyi Parti, bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler." ifadelerini kullandı.

Engin Özkoç'un CHP'nin dostları arasında HDP'nin de yer aldığı itirafında bulunması iki partinin aynı çizgide buluştuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.