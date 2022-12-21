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Cudi Dağı'nı temizleyen kahraman Mehmetçikler A Haber'de: Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun

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Giriş: 21.12.2022 19:30
İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka’ operasyonları çerçevesinde Şırnak Cudi’de son 3 gün içerisinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında 7 buçuk ay önce Jandarma İsmail Can Akdeniz’i şehit eden teröristin de yer aldığı belirtildi. Terörden temizlenen Cudi Dağı'na operasyJandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada on düzenleyen askerler kışlalarına dönerken A Haber'e açıklamalarda bulundu. Jandarma Teğmen Mesut İnan yaptığı açıklamada "İnançlı mücadelemiz sürecek. Kanımız canımız yüce milletimize feda olsun" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...
Kanımız canımız milletimize feda olsun
"Kanımız canımız milletimize feda olsun"
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