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Corona virüs son verilerinde İngiltere'de ürküten artış! Rakamlar Çin'i geçti |Video
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs vaka sayıları 2 milyon sınırına yaklaştı. Ölü sayısı 115 bine yaklaştı sağlığına kavuşanlar ise 430 bini geçti. Öte yandan İngiltere açıklanan son verilerin ardından virüsün ortaya çıktığını Çin'i geride bıraktı. İşte dünya genelindeki son rakamlar...
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