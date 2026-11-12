COP 31'de 4. gün! Antalya'da yoğun diplomasi ve Sıfır Atık Müzesi heyecanı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dördüncü gününde de yoğun gündemiyle devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleriyle ikili görüşmelerini sürdüreceği zirvede enerji verimli binalar, iklim değişikliğine uyum, yeşil sanayileşme ve yeni yatırım duyuruları öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Dünyanın gözünü çevirdiği zirvenin dördüncü gününde, sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Antalya'daki etkinlik alanına gelirken liderler düzeyindeki diplomasi trafiği de sürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, zirve alanından gerçekleştirdikleri canlı yayında günün programını ve öne çıkan gelişmeleri aktardı.