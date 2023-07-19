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Çöl sıcakları kapıda! Uzman isim A Haber’de uyardı: 44 derece olacak dışarı çıkmayın

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 11:02
Güncelleme:19.07.2023 11:22
Megakent son yılların en kavurucu sıcaklarıyla boğuşuyor. Peki yüksek sıcaklıklar ne kadar süre devam edecek?  Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’a değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Ay sonuna kadar kavurucu sıcaklıklar devam edecek. Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcaklar Günde Doğu ve Akdeniz kısımlarında 50 derecelere kadar çıkabilecek. Tüm Türkiye’yi düşünürsek 10 derece üzerine koymamız gerekir. İstanbul’da şu anda hava sıcaklığı 32 derece bu dereceler 44 dereceyi bulacak.” dedi.
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