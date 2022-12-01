01 Aralık 2022, Perşembe
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Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı! "Senden Vazgeçmeyiz" sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Türk milletinin gönlünde büyük yeri olan "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı büyük ilgi odağı olurken şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı OSman Nuri Kabaktepe "Bu şarkı milletin liderine olan sevdasının adıdır." notunu düştü. İşte o şarkı ve sözleri...