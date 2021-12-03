Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’ın cezası belli oldu. Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Şikayetin ardından genç kız intihar girişiminde bulunmuş 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Nitelikli cinsel saldırı suçundan açılan davanın 5'inci duruşması Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Genç kıza cinsel saldırı nedeniyle yargılanan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.