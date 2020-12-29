Çin'den gelecek olan aşılar yola çıktı! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Pekin'de yeniden ortaya çıkan Covid-19 vakalarıyl iglili acil durum ilan edilmesinin üzerine Türkiye'ye gelmesi ertelene Covid-19 aşılarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan koronavirüs aşılarının yola çıktığını duyurdu. Twitter hesabından aşıyla ilgili gelişmeleri duyurmaya devam eden Koca, aşıların ilk bölümünün Pekin'den Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan inaktif aşıların ilk bölümünün saat 19.50 itibariyle Pekin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Koca, aşılarla ilgili gelişmeleri duyurmaya devam ettiğini söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklaması;

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020